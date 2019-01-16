Видео: vk.com/barneos22
Житель Барнаула записал на свой видеорегистратор инцидент, который едва не закончился травмированием, а может быть, и гибелью людей. Мужчина заснял, как лихач на черном автомобиле едва не сбил нескольких пешеходов.
Видео размещено в паблике barnaul 22. Обстоятельства случившегося таковы. 15 января около 20:30 на улице Юрина около училища № 35 водитель на темном автомобиле едва не сбил людей на пешеходном переходе и даже не остановился.
Это произошло в тот момент, когда автомобили в правом ряду остановились, чтобы пропустить пешеходов. Когда люди вышли на "зебру", водитель-нарушитель проехал по левому ряду, чуть не сбив сразу нескольких человек.
Затем мужчина скрылся на своей машине. К счастью, никто не пострадал.
Комментарии
Что значит "едва не сбил"? Регистратор специалист по определению на глаз ЕДва или ЕЧетыре?
Скорее всего ябеда посредственный водитель и для него перестроение м/у полосами уже предвестник ДТП, а тут тип "чуть" не проехал по пешеходам по его мнению.
Нету тела, нет и дела!