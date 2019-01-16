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Лихач на черном автомобиле едва не сбил группу пешеходов в Барнауле

, ИА "Амител"
Инцидент произошел накануне вечером на улице Юрина

Видео: vk.com/barneos22

Житель Барнаула записал на свой видеорегистратор инцидент, который едва не закончился травмированием, а может быть, и гибелью людей. Мужчина заснял, как лихач на черном автомобиле едва не сбил нескольких пешеходов.

Видео размещено в паблике barnaul 22. Обстоятельства случившегося таковы. 15 января около 20:30 на улице Юрина около училища № 35 водитель на темном автомобиле едва не сбил людей на пешеходном переходе и даже не остановился.

Это произошло в тот момент, когда автомобили в правом ряду остановились, чтобы пропустить пешеходов. Когда люди вышли на "зебру", водитель-нарушитель проехал по левому ряду, чуть не сбив сразу нескольких человек.

Затем мужчина скрылся на своей машине. К счастью, никто не пострадал.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

16.01.2019 09:59
- гость -

Что значит "едва не сбил"? Регистратор специалист по определению на глаз ЕДва или ЕЧетыре?
Скорее всего ябеда посредственный водитель и для него перестроение м/у полосами уже предвестник ДТП, а тут тип "чуть" не проехал по пешеходам по его мнению.
Нету тела, нет и дела!

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