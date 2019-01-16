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Новую систему пополнения транспортных карт через платежные сервисы Сбербанка и интернет-сайт МУП "Центртранс" внедрили в Барнауле, сообщили в пресс-центре городской администрации.
"Новый сервис функционировал в тестовом режиме: пополнить таким способом можно было только транспортные карты с тарифным планом "Электронный кошелек". С 15 января сервис действует на всех видах транспортных карт, включая персональные. Это значит, что пополнить баланс транспортной карты может любой барнаулец, у которого есть подключение к сервисам "Сбербанк онлайн" или доступ в интернет", — подчеркивают в мэрии.
Городские власти добавляют, что при пополнении транспортной карты одним из указанных способов следует учитывать, что после внесения платы пополнение транспортной карты осуществляется непосредственно на транспортном терминале кондуктора (водителя) при оплате проезда.
В этом случае транспортный терминал распечатает два чека: первый — о пополнении транспортной карты, а второй — об оплате проезда.
Таким образом, баланс транспортной карты не изменится до момента активации на терминале кондуктора или водителя.
Также барнаульцам настоятельно рекомендуют совершать операцию пополнения баланса транспортной карты не менее чем за 24 часа до оплаты проезда.
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