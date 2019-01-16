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Полиция в Алтайском крае задержала двоих молодых жителей села Верх-Ануйское, подозреваемых в краже почти километра алюминиевых проводов электропередач. Чтобы совершить кражу, злоумышленники попросту спилили опоры.
Как отмечают в ГУ МВД по региону, двое жителей села Верх-Ануйское 1997 и 1999 годов рождения похитили 960 метров алюминиевых проводов с линии электропередач, расположенной в одном километре от села Новопокровка.
"Линия в настоящее время не функционирует. Чтобы снять провода, злоумышленники спилили шесть деревянных опор", — уточняют в полиции.
Подозреваемые задержаны. У них были изъяты алюминиевые провода, бензопила и автомобиль ВАЗ.
Сейчас устанавливается сумма материального ущерба, причиненного энергетической компании.
Комментарии
Точно радикалы? Может чуть-чуть либералы?