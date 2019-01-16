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Известный активист планирует провести гей-парад в Барнауле и Горном Алтае

, ИА "Амител"
Правозащитник Николай Алексеев намерен добиваться прав лиц нетрадиционной ориентации

Ставший известным после создания правозащитного проекта Николай Алексеев планирует провести серию гей-парадов в городах Сибирского федерального округа, включая Барнаул и Горно-Алтайск.

Активист намерен для начала провести спланированную акцию в Кемерове. В 2016 году Алексеев уже пытался организовать парад в столице Кузбасса. В мероприятии должны были участвовать 300 человек. Однако акция не состоялась.

В ближайших планах у Алексеева все равно остается покорение Кемерова, а также Дудинки, Абакана, Новосибирска, Омска, Томска, Горно-Алтайска, Барнаула и Ачинска. Об этом он сообщил в интервью изданию "Проспект мира".

Мужчина заявляет, что хочет привить толерантное отношение к представителям секс-меньшинств и добиться соблюдения их прав и свобод. Однако во многих городах России он столкнулся с гомофобией и непониманием. Алексеев за последние несколько лет пытался организовать 172 парада и митинга, однако получал отказы.

В ноябре 2016 года активисты уже планировали провести в Барнауле гей-парад. 30 ноября заявители уведомили мэрию о проведении шествия при участии 300 человек по улице Партизанской от Колхозного переулка до улицы Промышленной. Парад планировалось провести с 13:00 до 15:00.

Кроме того, ЛГБТ-активисты имели в планах утреннюю и вечернюю программы. Так, с 10:00 до 11:00 в парке "Зеленый сквер" близ Октябрьской площади активисты намеревались провести митинг против запрета на усыновление российских детей-сирот иностранными однополыми парами. Однако в администрации города акцию тогда не согласовали.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

16.01.2019 11:06
- гость -

Какие права ему нужны? Что хочет, тот его имеет. Не злите людей, Им уже запретили требовать заработанное, а этим парады подавай. Работать идите.

0  0
16.01.2019 11:21
Гость

Садомиты...

0  1
16.01.2019 11:23
- гость -

ну парады всегда весело

0  0
16.01.2019 11:23
- гость -

Заднеприводные активизировались

0  1
16.01.2019 11:27
Злобная бабка

Если в данное время митинги не помогают решать в нашей стране такие основополагающие проблемы как пенсионная реформа, недоступность качественной медицины, цены на ЖКХ и бензин (мы же не загнивающая Европа) и т.п., то проводит ЛГБТ-парад в целях что-либо изменить - все равно что пытаться тушить лесной пожар чайной ложкой.

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