Глава Сбербанка Герман Греф во время выступления на Гайдаровском форуме заявил, что цифровизация является единственным возможным способом борьбы с коррупцией в России, сообщает "РИА Новости".
"Когда каждое решение любого чиновника может быть проанализировано экспертным сообществом и выложена оценка этого решения, коррупция начнет исчезать как явление", — считает Греф.
Он отметил, что не видит другого способа борьбы с коррупцией. А вот прозрачная деятельность, "положенная в цифру", может сыграть положительную роль в искоренении коррупции.
Также Греф выразил мнение о том, что экономическому развитию России мешают экспертные советы. Якобы Министерства создают их, обосновывая это государственными безопасностью и интересами, а также возможностью правительства проводить независимую политику, однако таким образом власть строит свою "закрытую систему".
По словам Грефа, очень важно, чтобы люди, отвечающие за эту сферу, могли ее регулировать и чувствовать поддержку власти. Он упомянул вице-премьера РФ Максима Акимова, который помимо всего занимается вопросами цифровизации экономики.
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