Китайский телеканал China Global Television Network в своем Twitter опубликовал видео, на котором запечатлены два десятка японских снежных макак, пересекающих небольшой городок по проводам электролиний, сообщает телеканал "360".
Hold the line — there's monkey business going on pic.twitter.com/kverOohjQN— CGTN (@CGTNOfficial) 11 января 2019 г.
Стая обезьян направляется в лес. Женщина, снявшая видео рассказала, что обезьяны наловчились использовать провода. Они выбрали такое средство передвижения из опасения, что на земле их прогонят люди.
Видео было снято в японском городе Муцу, префектура Аомори.
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