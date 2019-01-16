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Предприимчивые японские обезьяны научились использовать провода

, ИА "Амител"
Они выбрали такое средство передвижения из опасения, что на земле их прогонят люди

Фото: кадр из видео

Китайский телеканал China Global Television Network в своем Twitter опубликовал видео, на котором запечатлены два десятка японских снежных макак, пересекающих небольшой городок по проводам электролиний, сообщает телеканал "360".

Стая обезьян направляется в лес. Женщина, снявшая видео рассказала, что обезьяны наловчились использовать провода. Они выбрали такое средство передвижения из опасения, что на земле их прогонят люди.

Видео было снято в японском городе Муцу, префектура Аомори.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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