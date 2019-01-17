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Заявление Чубайса об энергорасточительности россиян прокомментировали в Госдуме

, ИА "Амител"
"Нужно снижать энергопотребление за счет новых технологий", — отметил депутат

Фото: photo.peoples.ru

Депутат Госдумы Евгений Федоров после заявления Анатолия Чубайса о том, что Россия является одной из самых расточительных с точки зрения энергетики держав мира, предложил решать проблему при помощи современных технологий, а не повышения цен, сообщает "Nation News".

Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс заметил на Гайдаровском форуме, что Россия является одной из самых энергорасточительных стран в мире.

Чубайс объяснил, что это происходит на фоне отсутствия экономического роста. Он предложил платить за электричество больше тем россиянам, которые расходуют больше 300 киловатт в месяц, так как они больше им пользуются.

Федоров отметил, что в России частный сектор потребления электроэнергии значительно меньше других секторов, промышленности и госуправления.

Он также заметил, что россияне действительно платят за электроэнергию ниже себестоимости. Однако он не одобрил предложения Чубайса делить россиян на богатых и бедных по принципу потребления электроэнергии. 

"Нужно снижать энергопотребление за счет новых технологий. Те принципы, на которых Чубайс строил экономику,  — колониальные. Их нужно заменить на принципы с нулевой процентной ставкой, национальным капиталом, высокотехнологичным оборудованием. Все эти способы могут обеспечить резкий экономический рост. Эту проблему нужно решать суверенным способом, а не колониальным, как предлагал ее решать Чубайс. Ну и не нужно, чтобы люди предъявляли справку, богатый он или бедный, я думаю, этого не требуется", — объяснил Федоров. 

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

17.01.2019 08:54
- гость -

У нас и так производственнная продукция дорогая. Повысят электроэнергию, будет еще дороже.

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17.01.2019 08:59
- гость -

Только снижать нужно, чтобы ничего не строить, а продолжать доить построенную в советах энергосистему. Про это они не расскажут. "Ведь надо экономить ради экономии"

0  0
17.01.2019 09:05
- гость -

Если у вас расход 320 кватт, то вы платите 1000 рублей плюс СОИ. Если повысят, так придется платить 2000 или больше. Не так давно платил рубль за киловат, сейчас уже 3.2 рубля за киловат. И все им мало.

0  0
17.01.2019 09:10
- гость -

Чубайс, Федоров - очень "авторитетные" люди.
Почему Китаю эл.энергию продаем по 50копеек?
А народу по 3.20 и говорят что дешево

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