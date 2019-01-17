Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов в интервью изданию "Газета.ру" рассказал, кто в 2019 году сможет получить прибавку к пенсии размером более тысячи рублей.
Дроздов назвал несколько категорий пенсионеров: "Более высокую прибавку получили те, у кого была более высокая заработная плата, а также пенсия была более 14 тысяч рублей. Как правило, это регионы с высокой зарплатой: все северные регионы, Москва".
Также доплату в 5,3 тысячи рублей получили россияне, достигшие 80-летнего возраста.
Дроздов отметил, что средняя пенсия в России на сегодняшний день составляет 14414 рублей, а в целом выплаты были проиндексированы на 7,05%. При этом индексация не касается работающих пенсионеров.
Ранее в ПФР рассказали, кто может получить накопительную часть пенсии. Соответствующие накопления есть только у ряда категорий россиян.
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