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Сотни сотрудников хлебокомбината в Рубцовске могут остаться без работы

, ИА "Амител"
Инициативная группа через интернет просит не допустить закрытия предприятия

Фото: rosskiev.com

Одно из крупнейших предприятий Рубцовска — АО "Рубцовский хлебокомбинат" — может быть закрыто, а его сотрудники уволены. В связи с этим на сайте change.org появилась петиция, в которой активисты просят не допустить закрытия предприятия, на котором работает около 300 человек. Петицию создала помощник депутата АКЗС от партии КПРФ Вероники Лапиной Анастасия Карелина.

"Рубцовский хлебокомбинат" — крупнейший производитель и лидер по продажам хлебобулочных и кондитерских изделий в Рубцовске и в районе. Предприятие на грани банкротства, у него миллионные долги, заканчивается сырье и топливо.

"В Рубцовске очень тяжело с работой, заводов совершенно не осталось, все отдали частникам и все позакрывали. Уровень жизни в городе самый низкий в Алтайском крае, и в связи со сложившейся ситуацией просим помочь сохранить Рубцовский хлебокомбинат. Не дайте закрыть последнее крупное предприятие в городе!" — говорится в петиции, адресованной президенту России Владимиру Путину.

Ранее в местной прессе появилась информация, что сырья для выпечки хлеба на комбинате осталось на 3 дня. Долг предприятия перед поставщиками перевалил за 12 миллионов рублей. Эта проблема обсуждалась на комитетах городского Совета депутатов. Рубцовские власти озабочены положением дел на ведущем предприятии пищевой промышленности города.

Также из неофициальных источников известно, что собственник уже несколько месяцев пытается продать предприятие. Желающих взвалить на себя эту ношу пока не нашлось.

Гендиректором АО "Рубцовский хлебокомбинат" является некий Александр Шевченко. Ранее в 2017 году в третьем по величине городе края прекратил работу МУП "Рубцовские тепловые сети" и ТЭЦ "Инвестиционно-девелоперская компания". Без работы остались около 600 человек.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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