Бийского студента судят за публикацию интимной фотографии подростка

Студента бийского колледжа обвиняют в публикации интимной фотографии девочки-подростка, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.
Как установлено следствием, 17-летний молодой человек был администратором одной из групп в социальной сети. Получив фотографию девушки-подростка интимного содержания от подписчика, он опубликовал ее на страничке паблика.
Более того, житель Бийска указал сведения, позволявшие другим людям идентифицировать личность бийчанки. Следователи выявили в этом состав преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни).
Санкции статьи предусматривают наказание вплоть до двух лет лишения свободы. Уголовное дело передали на рассмотрение в суд.
Комментарии
а ссылочку можно? друг спрашивает
Вот что в голове у идиота, ведь он скорее всего реально не соображал, что совершает преступление