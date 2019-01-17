Вопрос развития речных грузоперевозок в Алтайском крае обсудили в региональном Министерстве транспорта в среду, 16 января, сообщает пресс-служба краевого правительства.
В качестве одного из главных достижений в этой области названо увеличение периода навигации на участках рек от Барнаула до Бийского гравийно-песчаного карьера (с 75 до 120 суток) и от Камня-на-Оби до Барнаула (до 159).
Это позволило переправить по реке 3,1 миллиона тонн грузов. При этом почти две трети из них (2 млн тонн) переориентированы с автомобильных грузоперевозок.
Также участники совещания отметили значимость действующего соглашения между перевозчиками, бизнесом и администрацией Обского бассейна внутренних водных путей.
В его рамках из федерального, краевого бюджетов и внебюджетных источников на развитие грузового судоходства поступило 185 миллионов рублей.
На эти средства проводят специальные работы по углублению дна реки, которые способствуют перевозке песка и гравия из карьеров Алтайского края именно по воде, а не по суше.
Значимость этого факта подчеркивается также и тем, что таким образом удается снизить нагрузку на автомагистрали. Это, в свою очередь, предотвращает их преждевременный износ.
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