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Лже-сотрудник банка похитил 43 тысячи рублей со счета жительницы Барнаула

, ИА "Амител"
Горожанка лишилась денег, сообщив злоумышленникам коды доступа в личный кабинет

Фото: pixabay.com

Жительница Барнаула потеряла 43 тысячи рублей, став жертвой телефонных мошенников, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Женщина поверила звонившему ей незнакомцу, который представился сотрудником банка. Он сообщил горожанке, что для защиты ее счета необходимо выполнить определенные операции.

Следуя его наставлениям, потерпевшая назвала злоумышленнику номер карты и коды доступа в личный кабинет. Затем она обнаружила, что с ее счета сняты все деньги, и обратилась в полицию.

Правоохранители возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (мошенничество). Они устанавливают личность преступников.

В частности, уже известно, что номер, с которого звонили лже-сотрудники банка, зарегистрирован в Москве.

Полицейские напоминают гражданам, что не следует сообщать незнакомцам персональные данные своих карт. По всем вопросам, касающимся банковских операций, следует обращаться в местное отделение банка или звонить на "горячую линию".

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