331 многоквартирный дом в 51 муниципалитете Алтайского края на сумму 1,2 млрд рублей будет отремонтирован в 2019 году. Об этом сказано на сайте регионального оператора.
Из 331 МКД 269 домов будет отремонтированы из "общего котла", за счет средств регионального оператора "Фонд капитального ремонта МКД". Остальные 62 — это дома, которые не передают ежемесячные взносы в фонд, а аккумулируют их на своем спецсчете.
Из тех домов, что закреплены регоператором, в 135 будет отремонтирована кровля, в 40 — заменено лифтовое оборудование (99 лифтов), в 42 — ремонт и утепление фасада. Будут и другие работы: ремонт внутридомовых инженерных систем, подвальных помещений и фундаментов. В 2018 году за счет фонда было отремонтировано 333 дома.
Кстати, собираемость взносов выросла за год на 2% и составила 94,61%. На уровне страны это высокий показатель.
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