Барнаульская учительница в Лондоне ударилась головой и впала в кому

Обучение барнаульского педагога в международной языковой школе в Великобритании прервал несчастный случай — девушка неудачно упала и сильно ударилась головой, после чего впала в кому, сообщает "Комсомольская правда".
23-летняя девушка в 2015 году окончила Алтайский государственный музыкальный колледж, а затем переехала в Китай. Там она обучала детей английскому языку.
В Лондон учительница отправилась на шестинедельные курсы, чтобы повысить свою квалификацию. Но все ее планы разрушил несчастный случай.
После неудачного падения в первый день 2019 года россиянка потеряла сознание и два дня провела в коме. Медики диагностировали трещины в двух шейных позвонках и кровоизлияние в мозг.
Медлить было нельзя, и молодой учительнице срочно провели операцию. Сейчас ее жизни ничего не угрожает, но самочувствие все еще оставляет желать лучшего: почти не шевелится правая рука, плохо видит левый глаз и с трудом дается речь.
Уроженке Барнаула выставили счет 11,6 тысячи фунтов стерлингов (более миллиона рублей) за послеоперационный уход и пребывание в госпитале (сутки в госпитале стоят 1300 фунтов).
Ожидается, что пациентку выпишут из больницы 18 января, но разрешат ли ей покинуть Великобританию с крупным долгом — неизвестно.
Теперь родственники и друзья девушки собирают средства, чтобы оплатить медицинские услуги и вернуть ее домой.
Комментарии
пусть страхуются перед поездкой и не попрошайничают
необходимое условие получения визы зарубеж, по крайне мере в такие страны как Англия,Швеция и другие страны европейского союзы, является наличе медицинской страховки покрывающей подобные непредвиденные ситуации. Как всегда понадеялись на авось? Или документы подделали?
Какая же она россиянка? Судя по тексту она свалила из России и свою дальнейшую жизнь никак не связывала с Россией
Наверное страховки недостаточно! Не покрывает все расходы!
Наверное страховки недостаточно! Не покрывает все расходы!
Не факт, вполне возможно, что находилась еще и в алкогольном опьянении, в это случае страховки такое не покрывают