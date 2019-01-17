Депутат предложила на ночь отключать электричество в бараках у нищих

Депутат Читинской городской Думы Екатерина Борисова предложила на ночь отключать электричество в бараках, в которых живут россияне, жизнь которых не отличается благополучием, сообщает портал "Чита.ру".
"По логике, им надо на ночь отключать этот свет — как на дачах. И все, не будут топить", — сказала Борисова.
В комментарии порталу "Заб.ру" Борисова уточнила, что свет можно отключать с 00:00 до 06:00, ведь "нормальные люди в это время спят".
Она добавила, что у жителей этих бараков нет денег, поэтому заставить их платить за использованное электричество невозможно.
Если же перекрыть доступ к электроэнергии, то у людей не будет возможности незаконно использовать электричество, чтобы отапливать квартиры.
Замруководителя администрации по финансам Читы Андрей Кефер заявил, что рядом с некоторыми бараками, которые официально находятся на печном отоплении, даже нет складов с углем или дровами. Причем этим он проиллюстрировал не проблему с отоплением, а масштабы незаконного использования электроэнергии для отопления.
Комментарии
у людей не будет возможности незаконно использовать электричество, чтобы отапливать квартиры.
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Эти депутаты, хуже фашистов. Довели страну до ручки.