Жителей Барнаула приглашают принять участие в кастинге телепроекта ТНТ "Дом-2", который пройдет 26 января в соседнем Новосибирске.
Шанс попасть на главную телестройку страны есть у всех, кто в это время окажется в столице Сибири и ее окрестностях. Телепроект "Дом-2" впервые вышел в эфир ТНТ 14 лет назад. Основная цель реалити-шоу — помочь обычным девушкам и молодым людям в режиме реального времени под прицелом десятков телекамер построить крепкие отношения и найти свою вторую половинку. Подробности кастинга телепроекта "Дом-2" — на сайте www.tnt-online.ru в разделе Дом-2.
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