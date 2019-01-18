Пятница, 18 Январь, 08:10

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Почувствовали ли вы повышение цен с Нового года и насколько это существенно для бюджета вашей семьи?

Спецпроекты

$ 66,44
€ 75,63
251536
Обь
10см +1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Крещение-2019Итоги-2018Мусорная реформа
Новости

Жителей Барнаула приглашают на кастинг для телепроекта ТНТ "Дом-2"

, ИА "Амител"
Кастинг пройдет в соседнем Новосибирске 26 января

Жителей Барнаула приглашают принять участие в кастинге телепроекта ТНТ "Дом-2", который пройдет 26 января в соседнем Новосибирске.

Шанс попасть на главную телестройку страны есть у всех, кто в это время окажется в столице Сибири и ее окрестностях. Телепроект "Дом-2" впервые вышел в эфир ТНТ 14 лет назад. Основная цель реалити-шоу — помочь обычным девушкам и молодым людям в режиме реального времени под прицелом десятков телекамер построить крепкие отношения и найти свою вторую половинку. Подробности кастинга телепроекта "Дом-2" — на сайте www.tnt-online.ru в разделе Дом-2.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< январь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31         
08:01
Валентина Терешкова возглавила комиссию "Единой России" по этике 0
07:45
Покупки с добром: новая акция в благотворительном магазине Charity Market 0
07:35
Жителей Барнаула приглашают на кастинг для телепроекта ТНТ "Дом-2" 0
07:30
Главное — доверие: в каком банке оформить беззалоговый кредит для бизнеса 0
07:19
Новый очаг бешенства обнаружили в Алтайском крае 0
07:03
Дом с потолком ручной резки у родникового пруда продают на Алтае за 17 млн руб. 0
06:48
Что такое ЕТО и чем это поможет Барнаулу: инфографика 1
06:32
Детские площадки, которые вызывают много вопросов 0
06:17
Воздух в Алтайском крае в канун Крещения прогреется до -3 градусов 0
06:01
Нехватка кадров: в мэрии Барнаула рассказали, что мешает бороться со снегом 4
05:58
Пенсионный фонд могут преобразовать в публичную компанию, НКО или госфонд 0
04:45
Настю Рыбку и Алекса Лесли задержали в Шереметьево 0
03:29
Пенсионный фонд России уволит несколько тысяч "районных" сотрудников 1
02:19
Между Гитлером и Евой Браун не было сексуальной близости из-за синдрома МРКХ 0
01:10
Российский кот и польская лиса подрались на границе из-за сосиски 0
00:59
Ученые нашли связь между физической активностью и работой мозга 0
23:53
Майк Тайсон разозлился на флешмоб с яйцами 0
23:26
Военнослужащим запаса могут запретить пользоваться соцсетями 0
23:03
Чубайс поспорил с Грефом по вопросу эффективной борьбы с коррупцией в России 1
22:49
Нигерийские пираты захватили судно с российскими моряками 0
22:24
Дерипаска подал в суд на Зюганова за сравнение его империи с "преступлением" 0
22:02
Убийц фигуриста Дениса Тена приговорили к 18 годам колонии 0
21:39
Беременная родила сразу же после спасения из горящего бизнес-центра в Перми 0
21:11
Президент Сербии подарит Путину щенка шарпланинской овчарки по кличке Паша 0
21:01
Путин прокатил президента Сербии на своем лимузине Aurus 0
20:48
Похитителей сирот, пытавших бывших детдомовцев, осудили в Новосибирске 0
20:32
Депутат предложил Собчак пойти лепить конфеты на фабрике Порошенко 1
20:22
Уральский мэр, уехавший после наезда на ребенка на "зебре", признан невиновным 2
19:48
Двое жителей Барнаула организовали нелегальные чемпионаты по покеру 0
19:34
"Единая Россия" отказалась раскрыть размер пенсий депутатов и чиновников 1
19:08
Коротко о главном: новая "Шишковка", проблемы хлебокомбината и отказ от табу
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 17 января
18:47
Житель Барнаула создал банк и оформил его на подставных лиц 0
18:19
Завершен "предкапитальный" ремонт в керченском колледже, где произошла стрельба 0
18:04
"Японцы, не надо наглеть": Жириновский пообещал не отдать ни метра русской земли 1
17:49
Глава Барнаула лично проверил готовность городской купели к Крещению 4
17:33
СК начал проверку учительницы из Тольятти, схватившей ученицу за горло 2
17:22
Для барнаульских студентов ввели новые льготные автобусные маршруты 1
17:13
Мэр Саратова пожаловался на грубость водителя автобуса и грязь в салоне 0
17:02
Усть-Коксинский район в Горном Алтае временно оставался без света 0
16:48
В мэрии объяснили, почему портрет Амана Тулеева сняли с доски почета 0
16:34
Депутат предложила на ночь отключать электричество в бараках у нищих 12
16:23
Почти 650 млн рублей налогов заплатили жители Алтайского края после дедлайна 3
16:15
Дело о клевете возбудили после похорон криминального авторитета в Амурске 1
16:02
Жесткое ДТП с участием грузовиков на границе Алтая обошлось без пострадавших 0
15:50
Барнаульская учительница в Лондоне ударилась головой и впала в кому 17
15:40
"Здесь мой дом": барнаульца наградили за то, что он задержал грабителя 1
15:33
Подарили подарок и забрали: глава поселка ошибся и поздравил не ту старушку 3
15:24
Капремонт пройдет в 331 многоквартирном доме в Алтайском крае в 2019 году 1
15:13
Выступающие из кузова грузовика трубы едва не продырявили авто в Барнауле 0
15:02
Учитель истории из Химок увлекает детей на уроке песнями и музыкой 1

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.