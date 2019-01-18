Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Погода в Алтайском крае в канун Крещения продолжает удивлять — 18 января воздух в регионе местами прогреется до -3 градусов.
В регионе будет без осадков, на дорогах гололедица, утром местами изморозь, туман. Дневные температуры составят -8...-13 градусов, в предгорьях до -3 градусов. Ветер юго-восточный, 3-8 метров в секунду.
В Барнауле будет без осадков, утром возможна изморозь, на дорогах гололедица. Дневные температуры в краевой столице составят -8...-10 градусов.
Ветер будет юго-восточный, 3-8 метров в секунду.
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