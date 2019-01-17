Двое жителей Барнаула организовали нелегальные чемпионаты по покеру

В Алтайском крае двое жителей Барнаула признаны виновными в организации и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, сообщает региональный СК.
В июне 2017 года 42-летний мужчина арендовал помещение в Барнауле и оборудовал его с целью дальнейшего проведения нелегальных игр в покер. Затем он подыскал 34-летнего крупье, который лично согласился проводить азартные игры.
"До мая 2018 года мужчины незаконно организовывали и проводили игры в покер с использованием игрового оборудования", — говорится в сообщении ведомства.
Организатор и крупье полностью признали вину в содеянном. Кроме того, сам организатор азартных игр ранее привлекался к уголовной ответственности по обвинению в незаконном предпринимательстве.
Суд назначил каждому наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно.
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