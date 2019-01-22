Группа "КняZz" – относительно молодой, но уже легендарный коллектив российской рок-тусовки. Перепутать эту группу с какой-то другой просто не получится, а потому не удивительно, что у этого коллектива целая армия поклонников. Песни этой группы — практически готовый сценарий к фильмам, а клипы производят настоящий фурор среди поклонников.

20 февраля в столице Алтайского края в ресторане "Барнаул" состоится единственный концерт группы "КняZz". Коллектив выступит с программой "Назад в будущее", а также бессмертные хиты группы "Король и шут".

Хотите попасть на концерт бесплатно? Пройдите наш тест, и один из правильно ответивших на все вопросы, получит от ресторана "Барнаул" пригласительный на две персоны. Счастливчика выберет генератор случайных чисел. Итоги подведем 15 февраля.

Ресторан "Барнаул" – пожалуй, идеальная площадка для проведения концертов. Сюда нередко приезжают известные артисты, выступления которых проходят на самом высоком уровне. Уютная атмосфера, вкусный ужин и прекрасная музыка сделают вечер неповторимым!

Сбор гостей – 20 февраля в 19.00. Билеты уже в продаже. Вся информация — по указанным телефонам, на сайте и в соцсетях ресторана.

Ресторан "Барнаул":

Площадь Победы, 3

тел.: 8 (3852) 201-601

Сайт компании

Одноклассники,

ВКонтакте, Твиттер, Фейсбук, Инстаграм