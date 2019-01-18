Вспышка бешенства выявлена в Волчихинском районе Алтайского края – в этой связи в селе Солоновка введен карантин.
Постановление об установлении ограничительных мероприятий в указанном населенном пункте на этой неделе подписал губернатор Алтайского края Виктор Томенко.
"Установить на территории домовладений, расположенных по адресам: Алтайский край, Волчихинский район, с. Солоновка, ул. Им. Крупской, д. 1 – д. 16, ул. Стариковых, д. 1 – д. 3 (нечетная сторона), ограничительные мероприятия (карантин) в связи с заболеваемостью бешенством", — говорится в документе.
Краевому управлению ветеринарии поручено обеспечить организацию ограничительных мероприятий, а также разработать план противоэпизоотических и профилактических мероприятий по ликвидации бешенства.
Отметим, что подобные меры в связи со вспышками бешенства периодически применяются в населенных пунктах Алтайского края, в том числе и в крупных.
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