Пенсионный фонд России может изменить правовой статус, руководство фонда рассматривает вариант преобразования в государственную некоммерческую организацию (НКО), пишет РБК со ссылкой на главу ПФР Антона Дроздова.
На данный момент у ПФР не существует официального документа, который бы закреплял его организационно-правовую форму и существующие полномочия. Документ должен был быть разработан к марту 2014 года, но его до сих пор не существует.
В интервью Дроздов рассказал, что на данный момент идет обсуждение наиболее подходящей организационно-правовой формы, рассмотрение плюсов и минусов. В качестве вариантов рассматриваются публично-правовая компания, некоммерческая организация и государственный социальный фонд.
Отмечается, что вице-премьер Татьяна Голикова поручила внести данное предложение в правительство не позднее 1 апреля. В случае принятия инициативы правовой статус изменится у Пенсионного фонда, фонда обязательного медицинского страхования (ОМС) и фонда социального страхования.
Все три фонда функционируют на одной законодательной основе, и поэтому к ним необходим единый подход. Более того, Голикова выступила за их объединение в единый государственный фонд.
"Гражданский кодекс позволяет как воспользоваться одной из прописанных форм некоммерческой организации, так и в силу закона сделать отдельную форму некоммерческой организации", — рассказал Дроздов. Смена формы позволит социальным партнерам участвовать в управлении фондами.
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