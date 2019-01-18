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Обнимающиеся сурикаты в Барнаульском зоопарке покорили горожан

, ИА "Амител"
Запись была сделана, когда зверьки грелись на солнце

Фото: blogspot.com

Видео с обнимающимися сурикатами покорило барнаульцев в соцсетях. Ролик был записан в городском зоопарке.

"Доброе утро, друзья. Порция нежности от наших малышей", — гласит подпись к видеозаписи.

На кадрах видно двух сурикатов, которые стоят на задних лапах и греются на солнце, а в какой-то момент один из зверьков приобнимает другого.

Горожане сошлись во мнении, что сурикаты — очень милые и забавные животные. 

"К солнышку тянутся, получают витамин D, лапульки", — отметила одна из пользователей Сети.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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