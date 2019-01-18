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Вооруженный грабитель похитил 8 пачек сигарет из магазина в Горно-Алтайске

, ИА "Амител"
Злоумышленник испугался покупателя и попытался спастись бегством

Фото: pixabay.com

Вооруженный ножом мужчина ограбил магазин в Горно-Алтайске, сообщает МВД по Республике Алтай.

Правда, ограбление вышло совсем не таким, как планировал злоумышленник. Когда преступник наставил нож на продавщицу и потребовал отдать все деньги, в торговую точку вошел покупатель.

Испугавшись, человек в маске предпочел спасаться бегством. Правда, перед этим успел прихватить с прилавка 8 пачек сигарет.

Вскоре полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 26-летний житель Чемальского района.

Молодой человек признался в содеянном, пояснив, что похищенные сигареты и маску он выбросил в снег неподалеку от места преступления.

Селянин утверждает, что на ограбление его толкнула нужда. По его словам, он остался без средств на существование, а знакомые отказались его содержать.

В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой с применением предметов, используемых в качестве оружия). Санкции статьи предусматривают до 10 лет лишения свободы.


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