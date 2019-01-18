Фото: vk.com
Замглавы Хакасии Юлия Исмагилова заявила, что не получала премии в размере 500 тысяч рублей и пообещала каждый месяц публиковать свою зарплатную ведомость. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на ее страницу во "ВКонтакте".
Ранее портал "Агентство информационных сообщений" из Абакана рассказал, что избранный в ноябре глава Хакасии Валентин Коновалов выдал премии в размере от 200 до 400 тысяч рублей подчиненным, которые проработали по полтора-два месяца: 14 чиновников "за добросовестное... выполнение служебных обязанностей" якобы насчитали премии в 200% "месячного денежного содержания". Также портал писал, что Исмагилова, месяц проработав на должности полпреда Хакасии в Москве, получила премию в 500% "своего месячного денежного содержания". Власти Хакасии заявили агентству, что сведения о размере выплат не соответствуют действительности, а суммы были даже снижены по сравнению с предыдущими годами.
"Я та самая Юлия Исмагилова, которая якобы получила миллион рублей премии. Вчера журналисты искали миллион в представительстве Хакасии в Москве. Искали даже у меня дома. Кстати, для этого им не пришлось запускать квадрокоптер, так как я живу в квартире хрущевского периода площадью 34 кв. м.", — цитирует агентство сообщение чиновницы.
Исмагилова подчеркнула, что не получала премий ни в размере 1 млн, ни 500 тысяч. "И официальное разъяснение правительства Хакасии по этому поводу давно уже опубликовано", — подчеркнула она.
Также чиновница пообещала выкладывать с текущего месяца свою зарплатную ведомость. Вместе с этим она выразила уверенность, что едва ли кто-то из других руководителей представительств регионов в Москве последует ее примеру.
Комментарии
а Хакасия с двумя "с" пишется разве?