Детские сады закрывают на карантин из-за вспышки ОРВИ в Алтайском крае

Три детсада временно закрылись из-за вспышки ОРВИ среди дошкольников в Алтайском крае, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
За прошедшую неделю в регионе вирусной инфекцией заразились 15,5 тысячи человек. При этом 65,6% из них — дети до 14 лет.
Из-за заболевания более 20% воспитанников на карантин закрылись три детских сада в Бийском, Косихинском и Целинном районах.
По той же причине приостановлен учебный процесс в восьми группах шести дошкольных учреждений Барнаула, Заринского, Смоленского и Целинного районов.
Специалисты подчеркивают, что об эпидемии говорить еще рано. Для профилактики ОРВИ в школах и детских садах предпринимается ряд мер. В их числе соблюдение температурного и дезинфекционного режимов, а также проветривание в отсутствие детей.
Родителям рекомендуется тщательно осматривать ребятишек перед отправлением их на учебу. В случае обнаружения признаков заболевания следует сразу отвести детей к врачу и не заниматься самолечением.
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