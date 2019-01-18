СМИ: два российских истребителя столкнулись на Дальнем Востоке

Два истребителя-бомбардировщика СУ-134 пропали с радаров в Хабаровском крае сегодня, 18 января, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
Предполагается, что самолеты столкнулись между собой в воздухе. По предварительной информации, экипаж одного из них успел катапультироваться.
Сейчас ведется поисковая операция. Спасатели направлены в район поселка Нельма Советско-Гаванского района, неподалеку от которого и произошло крушение.
Отметим, что СУ-34 — это многофункциональные истребители-бомбардировщики, представляющие поколение реактивных истребителей. Их отличает возможность выполнять широкий спектр боевых задач без специального прикрытия с воздуха.
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