Фото: rsmile.ru
Бывший глава администрации одного из сельсоветов Целинного района предстанет перед судом по обвинению в присвоении имущества муниципального образования — речь идет о ноутбуке.
Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, в сентябре 2017 года обвиняемый, уходя на пенсию, издал незаконное распоряжение о снятии с баланса принадлежащего сельсовету ноутбука и комплектующих к нему.
Компьютерной техникой он распорядился по собственному усмотрению.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Комментарии
Насмешка судьбы. И скорее всего, это единственное, что он украл у государства за всю жизнь)))) и то, неудачно.
Мало украл в тюрьму, воровать в россии можно только миллионами, тогда небольшим штрафом отделаешься
18.01.2019 16:43
- гость -
Вряд ли. Скорее всего дело привычки.