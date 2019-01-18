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Депутат Госдумы Андрей Свинцов разработал законопроект о продаже алкогольной и табачной продукции и сопутствующих товаров (например, зажигалок) исключительно в специализированных магазинах, сообщает RT.
Как отмечается в документе, попасть в такие магазины можно будет только совершеннолетним. Ночью они работать не будут, так как в это время продажа алкоголя запрещена, а реализация одних только табачных изделий нерентабельна.
По мнению автора законопроекта, такие меры, во-первых, сократят количество спонтанных покупок вредных для здоровья продуктов, а во-вторых, не будут провоцировать в несовершеннолетних желания их попробовать.
В прошлом году в Общественной палате предложили запретить магазинам устанавливать скидки на алкоголь, чтобы не способствовать увеличению спроса на спиртное.
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