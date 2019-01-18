Инфляция в Алтайском крае вдвое превысила показатели 2017 года

Инфляция в 2018 году в Алтайском крае составила 4,1%, что ниже среднероссийского на 0,2 процентных пункта, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Примечательно, что за 2017 год стоимость товаров и услуг, согласно официальной статистике, выросла лишь на 1,8%. То есть темпы увеличения цен подскочили более чем вдвое.
При этом по итогам прошлого года наблюдается дефляция на многие виды продуктов. По данным Алтайкрайстата, наибольшее снижение цен зафиксировано на огурцы (17,8%), чеснок (16,6%), гречневую крупу-ядрицу (16,1%), горох и фасоль (11,9%), помидоры (10,9%), лук репчатый (10,5%), свеклу (9,9%), фруктово-ягодные консервы (8,9%) и сухие молочные смеси (8,4%).
Стоит отметить, что Алтайский край сохраняет второе место в Сибири (по России — девятое) по стоимости минимального набора продуктовой корзины. В декабре 2018 года она составила 3496,95 руб.
Комментарии
Слава!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Не мешки ворочить