Фото: twimg.com
В 2019 году 20% россиян собираются искупаться в проруби на Крещение, 19 января. Это на 5% превышает число желающих исполнить православную традицию в 2018 году. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные опроса ВЦИОМ.
Уточняется, что среди желающих окунуться на Крещение преобладают мужчины (29%), молодые люди от 18 до 24 лет (36%) и жители сел (25%). Две трети (63%) из тех, кто будет исполнять традицию, заявили, что делают это ежегодно. Каждый пятый респондент (19%) купается по религиозным причинам, 14% заявляют, что это полезно для здоровья. По словам еще 8% опрошенных, они давно хотели попробовать окунуться в прорубь.
Не собираются идти купаться на Крещение 79% россиян (81% в минувшем году). Основными аргументами у них являются болезнь и состояние здоровья — такой ответ дали 31% респондентов, 14% россиян аргументировали свой отказ атеистическими взглядами или принадлежностью к другому вероисповеданию, еще 14% признались, что боятся холода.
Более половины россиян (52%) на Крещение хотят сходить в церковь за святой водой (59% в 2018 году). Также 45% собираются отметить этот православный праздник с близкими за праздничным столом (48% в 2018 году).
Опрос проводился 16 января среди совершеннолетних россиян по телефону. В нем приняли участие 1600 респондентов. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Комментарии
Дб (с)