Более 2,7 млрд рублей получит Алтайский край из федерального бюджета на реализацию проектов партии "Единая Россия" по ремонту дорог, благоустройству общественных территорий и дворов, ремонту театров и домов культуры и развитию детского спорта. Итоги реализации проектов в 2017-2018 годах, а также планы на 2019 год обсудили в партии в пятницу, 18 января.

"По линии партии на реализацию проектов регион получит более 2,7 млрд рублей. "Единая Россия" — это партия большинства. Я не преувеличиваю её роль, она правящая. Очень многое создается и делается при непосредственном участии и контроле партии. Я в АКЗС и в "Единой России" ставлю задачу контролировать реализацию проектов и сделать всё, чтобы средства были освоены эффективно", — прокомментировал глава регионального отделения партии, председатель краевого Заксобрания Александр Романенко.

Он отметил, что в целом проекты реализуются на достойном уровне, почти по всем сумма федеральных средств каждый год растет. Но есть вопросы и по освоению средств на местах. Так, в 2017 и 2018 годах не были вовремя реализованы средства по программе "Городская среда": некоторым муниципалитетам придется вернуть эти деньги. Было немало вопросов к подрядчику и по качеству работ. Но со временем многие спорные моменты разрешаются.

В 2019 году в регионе будет реализовано 14 проектов, про самые крупные расскажем подробнее.

Ремонт дорог

"Безопасные дороги" — это, пожалуй, самый важный проект для Алтайского края с его крупнейшей в стране сетью автомобильных дорог. Всего это 55 тысяч км, из них 16 тысяч км региональных, 630 км федеральных и почти 39 тысяч км дорог местного значения.

Именно этот проект стал одним из 12-ти национальных проектов, инициированных президентом Владимиром Путиным.

Общая сумма на ремонт дорог по проекту в 2018 году — 1,6 млрд рублей. Например, в Барнаульской агломерации (дороги в радиусе 50 км от города) на сумму в 911 млн рублей были отремонтированы 44 улицы протяженностью более 72 километров, построена транспортная развязка на пересечении улиц Малахова и Власихинская, установлены новые светофоры и видеокамеры. А за два последних года сумма превысила 2,9 млрд рублей, на эти средства было отремонтировано 236 км дорог.

По словам куратора проекта, депутата АКЗС Николая Данилина, замечания к подрядчикам были, но не значительные.

В 2019 году на дороги по проекту пойдут 1,8 млрд рублей. Но это будет уже не только Барнаульская агломерация, но и Бийская. Ещё 100 млн рублей ежегодно до 2024 года выделят уже краевые власти на ремонт дорог в Рубцовской агломерации.

"Два предыдущих года мы занимались текущим ремонтом. Теперь сделаем акцент на капиталоемкие работы", — сообщил врио замминистра строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края Дмитрий Коровин.

В Барнауле, например, в 2019 году будет отремонтирован проспект Ленина, улица Попова, начнется ремонт моста через Барнаулку в районе Ленточного бора. В 2020-2021 годах будет расширен мост в районе Нового рынка.

Благоустройство городской среды

Этот проект включает благоустройство общественных территорий и дворов многоквартирных домов. По географии и количеству объектов это самый масштабный проект из всех партийных.

По словам его куратора, депутата краевого парламента Игоря Панарина, за 2017-2018 годы было благоустроено 534 двора и 60 общественных территорий на сумму почти 1,2 млрд рублей. Дополнительно из краевого бюджета выделено 30 млн рублей на муниципалитеты, не вошедшие в федеральную программу.

Игорь Панарин, как и многие его коллеги, призвал активнее подключаться ко всем этапам работы местное население. Главная цель — не столько сам ремонт, сколько совместное создание комфортной городской среды.

В Барнауле в первый год реализации проекта к его исполнению было много вопросов: поздно подготовили документы, на некоторых территориях подрядчик не успел выполнить работы в срок. Но в 2018 году большая часть вопросов была снята, и в целом, по словам секретаря барнаульского отделения партии Юрия Еремеева, подрядчик не подвел и всё было сделано в срок.

В Новоалтайске в позапрошлом и прошлом году сделать всё запланированное не удалось. До сих пор из 13 дворов сданы и приняты только три.

В 2019 году из федерального и краевого бюджетов будет выделено 768 млн рублей. Сколько объектов будет отремонтировано, пока не известно. Сейчас в региональном Минстрое ждут документы из Москвы, чтобы разработать все регламенты на уровне региона. Предполагается, что будет столько же общественных зон, как и в 2018 году, — шесть. Их, как и годом ранее, будут выбирать жители на рейтинговом голосовании. Его дата и порядок пока не определены, но, скорее всего, это произойдет в марте.

А вот дворов будет больше, чем 235 в прошлом году. Всё из-за опасения, что в 2020 году на федеральном уровне упор будет сделан именно на общественные территории. Так что пока краевые власти стараются максимально отремонтировать именно дворы.

По словам начальника отдела региональных программ Управления ЖКХ Минстроя Ольги Глушковой, главная проблема в реализации — поздние сроки установления правил игры. Во-первых, они меняются каждый год. Во-вторых, Москва их присылает не заранее, а почти перед стартом проектов. А пока нет всех установок с федерального уровня, и краевые чиновники не могут подготовить свои документы.

"Сейчас мы ждем правила предоставления субсидий. Просто так раздать деньги мы не можем. В лучшем случае конкурсы пройдут к 1 июня", — рассказала она.

Есть ещё один важный момент: меняется сама суть проекта. Если раньше речь шла о приведении в нормативное состояние дворов и территорий, то теперь — повышение качества городской среды. А это и безопасность, и количество посещений театров, и даже количество селфи на фоне зеленых насаждений.

Театры и дома культуры

"Культура малой Родины" — так называется партийный проект, который включает несколько подпрограмм: ремонт сельских домов культуры, детских театров и театров малых городов.

Так, на ДК в 2017 году было выделено 25 млн рублей, в 2018 и 2019 — по 26,9 млн рублей. В минувшем году ремонт был сделан в 10 ДК в Алейске, Волчихинском, Змеиногорском, Михайловском, Родинском, Солтонском, Тогульском, Троицком, Хабарском, Целинном районах. Каждый ДК получил суммы от 730 тысяч рублей до 4,3 млн рублей.

В 2019 году от 526 тысяч рублей до 1,2 млн на покупку звукового и светового оборудования получат шесть домов культуры в Благовещенском, Ельцовском, Залесовском, Заринском, Зональном, Солонешенском районах.

Детские театры — Молодежный театр Алтая и театр кукол "Сказка" в Барнауле — получат общей суммой 16,5 млн рублей в 2019 году. Отметим, что на детские театры финансирование значительно выросло, в 2017 году было выделено всего 3,6 млн рублей.

Театры малых городов — это Бийский и Рубцовский драматические театры — получат 10,5 млн рублей на два театра. Кстати, в текущем году стало возможным купить на эти средства транспорт, чем многие театры и ДК воспользуются. Это позволит чаще выезжать на гастроли и организовывать доставку в театр, например, детей. По словам министра культуры Елены Безруковой, сейчас рубцовский театр ведет переговоры о гастролях с Восточным Казахстаном.

Руководитель исполкома "Единой России" Денис Голобородько отметил, что в регионе пошли дальше, чем просто ремонт и оснащение оборудованием. Сейчас стало больше проводиться театральных фестивалей, что позволяет достигать главной задачи — развивать культуру.

Культуру нужно ещё и поддерживать кадрами, добавила председатель Барнаульской гордумы, ректор института культуры Галина Буевич.

"Единая Россия" инициировала проведение курсов повышения квалификации для сотрудников театров. Я предлагаю инициировать и программу поддержки кадров, чтобы люди не уходили из этой сферы. Сейчас у нас большой дефицит", — сказала она.

Ремонт и оснащение школьных спортзалов

На проект "Детский спорт" в 2017 году было направлено 36 млн рублей, в 2018 году — 45,5 млн. Например, в прошлом году было отремонтировано восемь школьных спортивных залов в Баевском, Бурлинском, Волчихинском, Ключевском, Кулундинском, Первомайском, Солтонском, Топчихинском районах. А также выделены средства на оборудование, инвентарь, экипировку 12 школьных спортклубов.

В 2019 году на направление потратят 44,4 млн рублей. На эти средства отремонтируют девять школьных спортзалов в Зональном, Змеиногорском, Краснощековском, Петропавловском, Поспелихинском, Солонешенском, Третьяковском, Харабском, Шелаболихинском районах.

Врио замминистра образования и науки региона Евгений Кайгородов подчеркнул, что важно не только количество проведенных ремонтов, но и то, как это повлияло на развитие массового спорта. С руководителей отремонтированных объектов по этому поводу строго спрашивают.