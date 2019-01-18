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Следователи не обнаружили следов взрывчатки на месте обрушения части дома в Магнитогорске, версия взрыва газа остается приоритетной. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на официального представителя СКР Светлану Петренко.
"Следствие с самого начала отрабатывает все возможные версии. На данный момент версия взрыва бытового газа остается приоритетной. Подчеркну, что экспертами и криминалистами следов взрывчатых веществ или их компонентов на фрагментах, изъятых с места происшествия, не обнаружено", — сказала она.
Петренко подчеркнула, что выводы о причине случившегося можно будет сделать только по итогам проведения следственных действий и тщательного анализа полученных доказательств. Она предложила журналистам не доверять заявлениям террористических организаций, которые часто приписывают себе резонансные происшествия, происходящие в разных странах мира.
По ее словам, в рамках дела назначен комплекс экспертиз, в том числе судебно-медицинская, взрывотехническая и пожарно-техническая. Кроме того, по-прежнему ведется сбор других доказательств, допрашиваются очевидцы, свидетели и потерпевшие.
Утром 31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов жилого дома, погибли 39 человек. В первые часы после трагедии были спасены 18 человек, еще шестерых, в том числе двоих детей, сотрудники МЧС спасли, разбирая завалы. Поисковая операция была завершена 3 января.
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