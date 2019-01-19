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В Роскосмосе предложили создать систему спутников дистанционного зондирования Земли "Государево око", позволяющую мониторить динамику изменения всех процессов на планете. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на главу госкорпорации Дмитрия Рогозина.
Рогозин назвал представленный проект "перспективным". "После успешного пуска в декабре на космодроме Восточный мы усилили группировку дистанционного зондирования Земли. Мы предлагаем проект, который называется "Государево око", мы можем видеть динамику изменения любых процессов на Земле", — приводит агентство его слова.
Данную систему смогут использовать как сотрудники МЧС, так и работники сельского хозяйства. "Например, в интересах МЧС сквозь сильную задымленность мы можем выводить пожарную авиацию на площадь 25 квадратных метров. Проведем презентацию проекта для специалистов сельского хозяйства: это использование в сельском хозяйстве беспилотной техники, возможность мониторинга пахотных земель", — добавил генеральный директор Роскосмоса.
Также "Государево око" позволит отслеживать изменения инфраструктурных объектов. Рогозин отметил, что это большая польза для органов власти, "из космоса видны все постройки и изменения инфраструктурных объектов".
По словам главы госкорпорации для "Газпрома", "Роснефти", "Лукойла", "Русснефти" и иных компаний будут предлагать "Государево око" с целью дистанционного контроля за объектами, которые они строят в России или за ее пределами.
Система спутников позволит контролировать все происходящее на объектах. "Причем снимки мы можем делать не только под прямым углом, но и под иным углом, тем самым видя, например, глубину котлована, глубину шахты или какие-то иные изменения в техногенном облике инфраструктуры", — отметил Рогозин, подчеркнув, что это тоже является частью "Государева ока".
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