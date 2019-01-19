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Депутат Государственного совета Чувашии Константин Степанов попросил прокуратуру списать задолженность жителей региона за газ, как это было сделано в Чечне. Об этом пишет РБК, ссылаясь на пресс-службу Чувашского регионального отделения ЛДПР, которую представляет политик.
Свое обращение Степанов мотивировал тем, что "Чувашия ничем не хуже Чечни". К данному сообщению он приложил копию обращения.
В документе отмечается, что долг долг перед "Газпром межрегионгаз Чебоксары" за третий квартал 2018 года составляет около 3 млрд руб. Депутат добавил, что это "также негативно сказывается на уровне социальной напряженности в обществе и не раз освещалось в СМИ".
Ранее 16 января заводской районный суд Грозного признал долги населения республики перед ООО "Газпром межрегионгаз Грозный" в размере 9 млрд руб. безнадежными и постановил списать их. Компания не согласилась с данным решением и заявила о намерении оспаривать его.
После этого в Смоленской области депутаты отделения КПРФ также попросили прокуратуру изучить возможность списать долги за газ, накопившиеся у региона.
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