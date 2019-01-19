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Региональные соревнования биатлонистов и конькобежцев пройдут в столице Алтайского края 19 и 20 января. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Так, чемпионат и первенство края по биатлону состоятся на лыжно-биатлонном комплексе краевого училища олимпийского резерва, расположенного по адресу: улица Власихинская, 69л. В них будут участвовать спортсмены двух возрастных категорий: 2000 — 2001 и 2002 — 2003 годов рождения. 19 января в Барнауле пройдет состязание в индивидуальных гонках, а 20 января — в спринте. Начало мероприятий запланировано на 11:00.
На стадионе спортшколы олимпийского резерва "Клевченя" по адресу: бульвар 9 Января, 29а в эти дни пройдут краевые соревнования по многоборью в конькобежном спорте. Состязаться будут спортсмены в возрасте от 8 до 17 лет. Открытие соревнований — в 10:40 19 и 20 января.
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