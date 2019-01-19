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В Вологодской области стартовала поштучная продажа куриных яиц. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на местное ИА "Вологда Регион".
По данным издания, возможность купить одно яйцо в вологодских магазинах появилась с декабря 2018 года: именно тогда начали расти цены на продукцию птицефабрик. Согласно информации Росстата, в 2018 году куриные яйца подорожали на 26%.
Агентство отмечает, что яйцо категории "Отборное", произведенное в Ярославской области, жителям Шекснинского района предлагают купить за 7 рублей 70 копеек.
Напомним, ранее внимание общества к себе привлекла новая упаковка куриных яиц, в которой вместо привычного десятка было девять яиц. Такую продукцию выпустила птицефабрика "Вараксино". "Девятка" яиц стала поводом для многочисленных шуток. Представители компании объяснили это маркетинговым ходом перед новогодними праздниками.
Тренд на необычное количество товара подхватили и иные производители. Например, птицефабрика "Рефтинская" в Свердловской области с четверга запустила в продажу яйца в упаковках по 12 штук по цене десяти, пишет РИА Новости.
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