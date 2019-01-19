Фото: sii.pl
Житель одного из сел Чарышского района Алтайского края лишился крупной суммы денег, пытаясь купить в сети трактор МТЗ-82. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Увидев в интернете нужное объявление, 39-летний мужчина в декабре 2018 года созвонился с продавцом и договорился о покупке трактора. Продавец сказал, что транспортное средство якобы находится в Славгороде, и он поможет с его доставкой. Также злоумышленник выслал копию паспорта с данными о прописке. Потерпевший даже не встретился с продавцом и не посмотрел на покупаемую технику, однако сразу перевел неизвестным 287 тысяч рублей. После этого объявление с сайта пропало, а абонентский номер "продавца" стал недоступен.
Потерпевший обратился в полицию лишь спустя несколько недель. Стражи порядка установили, что указанный в объявлении абонентский номер зарегистрирован в Москве.
По факту мошенничества, совершенного в крупном размере, полицейские возбудили уголовное дело. Злоумышленнику грозит до шести лет тюрьмы.
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