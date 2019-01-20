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"Похоже на большую квартиру": Школьник показал, как выглядит самолет Путина

, ИА "Амител"
Большую часть помещений самолета запрещено снимать

Фото: кадр из видео

Школьник из Башкирии, которому президент России Владимир Путин организовал экскурсию на борт №1, опубликовал видео с рассказом о воздушном судне главы государства.

На кадрах показан интерьер самолета, а также стол для совещаний. Школьник также посидел в кресле президента и пообщался с экипажем воздушного судна.

По его словам, большую часть помещений самолета запрещено снимать, в частности, в кабине пилотов.

Школьник побывал на самолете президента в декабре прошлого года. Это произошло после того, как о мечте мальчика посетить борт №1 и снять сюжет о воздушном судне Путину рассказали волонтеры проекта "Мечтай со мной", направленного на помощь детям и пожилым людям с опасными для жизни заболеваниями.

На сайте Кремля сообщалось, что после экскурсии по самолету президент поговорил со школьником по телефону и предложил организовать для него экскурсию по новогодней Москве.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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