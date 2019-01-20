В Барнауле в субботу, 19 января, в 22:45 напротив дома №83 по улице Малахова произошло ДТП между автомобилем такси и кроссовером, сообщается в паблике "Инцидент Барнаул".
"Между водителями произошел словесный конфликт, переросший в драку. В результате таксист получил сильный удар по голове, от которого потерял сознание и при падении ударился головой об асфальт", — говорится в сообщении паблика.
Как отмечают очевидцы, на месте, где лежал мужчина, была видна лужа крови.
В комментариях к записи сообщается, что водитель такси скорее всего был нетрезв.
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