Барнаулец на Крещение пытался украсть бутылку водки из магазина

В Барнауле в субботу, 19 января, в продуктовом магазине, расположенном на улице Антона Петрова, мужчина пытался украсть бутылку водки, сообщается в паблике "Инцидент Барнаул".
Как рассказывают очевидцы, мужчина положил бутылку в пакет и побежал к выходу. На его беду в это время рядом с магазином находились сотрудники Росгвардии, которые обезвредили злоумышленника.
Похитителя завели в магазин. После обнаружения в пакете неоплаченной водки мужчина уехал в гости к правоохранителям.
Комментарии
в прорубь куряли не?