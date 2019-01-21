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Новая рабочая неделя в Алтайском крае начнется со снега и даже плюсовой температуры, следует из прогноза синоптиков.
"В отдельных районах снег, мокрый снег, метель, гололедные явления, на дорогах гололедица", — говорится в сообщении регионального Гидрометцентра. Днем в крае будет -3…+2 градуса, местами по востоку до -9 градусов.
Ветер ожидается юго-западный, 8-13 метров в секунду, местами по югу края порывы 17-22 метра.
В Барнауле в конце дня небольшой снег, на дорогах гололедица. Днем в краевой столице будет -2…-4 градуса. Ветер юго-западный, 8-13 метров в секунду.
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