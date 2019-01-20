Автобус междугороднего сообщения Барнаул — Яровое оказался в центре внимания членов паблика "Инцидент Барнаул".
"Ну как такое может быть? Еще за билет 920 рублей, просто матом ругаться... слов нет. В салоне полнейшая антисанитария, но тепло", — возмутилась участница сообщества, прислав фотографии.
Жители Алтайского края задались вопросом, насколько сомнительна перспектива ехать на автобусе в таком состоянии более 8 часов.
"Если попадется сломанное сиденье, то сиди и жди пока кто выйдет, чтобы пересесть...", — делятся воспоминаниями в комментариях.
"Это просто стиль — стимпанк. Вы не понимаете ничего в моде", — добавил другой комментатор. "После такого стиля потом как из кочегарки выйдешь", — ответили ему.
"Как-то ехал на яровском автобусе в дождь и с крыши чуть ли не ручьем бежала вода. Все денег им не хватает на ремонт и так далее, зато владелец этого маршрута будет ездить на новенькой дорогой иномарке и жить в приличном доме (квартире)", — отметил подписчик паблика. "Надо проезд поднять до 2000. Но новые автобусы все равно не закупят", — делятся жизненным опытом в комментариях к записи.
"Тем что вы покупаете билеты на эти помойки и молча едете, вы дальше стимулируете. Хозяину вообще до лампочки, бабло везет — гуд, умер этот сарай — пофиг, возьмет другой утиль", — разъяснил ситуацию один из подписчиков.
"Российский туризм развивается", — подытожили в паблике.
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