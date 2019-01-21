Чиновники Таганрога назначили многодетной неполной семье, которая относится к категории малоимущих, рекордно низкое единовременное пособие — 47,5 рубля, пишет "Лента.Ру".

В администрацию Таганрога обратилась многодетная неполная семья, в которой только один родитель занимается воспитанием детей. Чиновники рассмотрели заявку и пошли навстречу — 11 января 2019 года выделив единовременное социальное пособие. Объяснили и как получить деньги.

"В соответствии с областным законом <…> назначено социальное пособие в размере 47,5 рубля сроком на один месяц", — сказано в документе, который прислали чиновники.

Также дополнительно из средств городского бюджета многодетной семье выделили единовременную материальную помощь в размере 1000 рублей.

В соцсетях поднялась волна возмущения. Юрист Юрий Заболоцкий в своем Instagram разместил фотографию уведомления со следующим комментарием: "Помощь государства малоимущей многодетной неполной семье. Федеральная программа по профилактике ожирения".