Фото: vk.com/barneos22
Ограничитель высоты вновь сбили в районе старого моста в Барнауле утром в понедельник, 21 января.
Об этом сообщили в паблике barnaul22. "За Старым мостом у КП кто-то сбил ограничитель высоты. Лежит через всю дорогу. Разворачиваемся!", — отмечает автор заметки.
В городской ГИБДД порталу Amic.ru подтвердили данный факт, уточнив, что в данный момент движение на этом участке нормализовано.
Отметим, что повреждение ограничителя высоты происходит не в первый раз. При этом движение большегрузных автомобилей по старому мосту в Барнауле запрещено.
Однако водители фур и грузовиков зачастую пренебрегают этим запретом и игнорируют ограничитель высоты.
Между тем, в Упрдор "Алтай" ранее предупреждали: "Нарушители требований дорожных знаков не только обрекают себя на штрафы, размер которых может достигать 300 тысяч рублей, но и подвергают опасности себя и окружающих".
Ограничение для движения большегрузов по старому мосту связано с тем, что переправа находится в неудовлетворительном состоянии.
Комментарии
Зачастую это водилы весовой контроль нового моста объезжают...
Блин, так пусть там камеру поставят, вместо пустышки, которая сейчас торчит. Засняли нарушение -> поймали нарушителя -> получили доход в бюджет...
конченные дауны...
Просто ровно такой же ограничитель надо поставить не прямо перед мостом, а перед своротком на Старый мост где он сходится с Правобережным трактом, напротив кладбища, и сделать его не металлическим, а бетонным.
21.01.2019 09:29
Барнаулец
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Так их тут же мусара принимают...
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