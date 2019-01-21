Алтайские ученые открыли способ продлить "жизнь" деталей в 50 раз

Научные сотрудники АлтГТУ разработали технологию, повышающую износостойкость металлических деталей машин и оборудования, сообщает пресс-служба университета.

Ученые выяснили, как продлить "жизнь" стали, чугуна и твердых сплавов от 2 до 50 раз. Они предложили для этого наносить на покрытие специальный упрочняющий боридный слой.

Его толщина колеблется от 10 мкм на твердых сплавах и до 200 мкм на сталях и чугунах.

Разработчики уверены, что это позволит повысить срок эксплуатации деталей узлов и механизмов без особых затрат на сложное оборудование. Кроме того, это не требует слишком много времени на подготовку поверхности перед обработкой.

Изобретатели утверждают, что открытый ими способ может быть внедрен в горной промышленности, машиностроении, обработке материалов, сельском хозяйстве, строительстве и энергетике.