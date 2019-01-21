Фото: ti71.ru
Жителей Барнаула предупреждают об отключении светофоров 21 января — в данный момент в городе из-за технической неисправности не функционируют два объекта.
Как уточнили в пресс-центре городской администрации, речь идет о следующих участках улично-дорожной сети:
- пересечение проспекта Социалистического с улицей Никитина;
- улица Попова в районе здания №57.
Кроме того, в связи с проведением плановых ремонтных работ будет осуществлено отключение светофорных объектов на следующих участках улично-дорожной сети города:
- пересечение проспекта Ленина с улицей Гоголя (с 13:00 до 16:30);
- пересечение проспекта Космонавтов с улицей Солнечная Поляна (с 13:30 до 16:00).
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