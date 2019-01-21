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Жителей Барнаула предупреждают об отключении светофоров 21 января — в данный момент в городе из-за технической неисправности не функционируют два объекта.

Как уточнили в пресс-центре городской администрации, речь идет о следующих участках улично-дорожной сети:

пересечение проспекта Социалистического с улицей Никитина;

улица Попова в районе здания №57.

Кроме того, в связи с проведением плановых ремонтных работ будет осуществлено отключение светофорных объектов на следующих участках улично-дорожной сети города: