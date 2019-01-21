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Новую школу на 550 учащихся откроют для барнаульцев в январе

, ИА "Амител"
Строительство учебного заведения обошлось в 500 млн рублей

Фото: pixabay.com

Новая школа по адресу ул. Сиреневая,16 откроет свои двери 22 января, сообщает "Алтайская правда".

Учебное заведение рассчитано на 550 учащихся. Оно включает в себя полностью оборудованные бассейн, библиотеку, спортзал, лаборатории физики и химии, медкабинет и столовую.

Школьники также смогут оценить и некоторые приятные мелочи. Например¸стулья регулируются так, чтобы ребенку любого роста было удобно на них сидеть.

Напомним, что строительство школы стартовало в 2017 году. В него было вложено около 500 млн рублей из федерального, краевого и городского бюджетов.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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