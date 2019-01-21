Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Традиционные холода, которые приходят в Алтайский край на Крещение и после этого праздника, судя по всему, минуют наш регион — на текущей рабочей неделе существенных морозов не обещают.

Так, согласно данным регионального Гидрометцентра, ночные температуры во вторник, 22 января, составят -4...-9 градусов, местами в западных районах до -15 градусов. Днем будет -1...-6 градусов, в западных районах -7...-12 градусов.

Далее температуры в крае будут немного опускаться и уже ночью в четверг в крае возможно похолодание до -13...-18 градусов, местами в восточных районах -20...-25 градусов.

Однако днем 24 января в регионе будет -7...-12 градусов, а в предгорьях и вовсе потеплеет до -2 градусов.

При этом в некоторых районах на этой неделе возможны осадки, местами метели. В отдельные дни ожидается усиление ветра до 15 метров в секунду.

Отметим, что в предварительном прогнозе на январь 2019 года сообщалось, что сильные морозы могут установиться в регионе в четвертой пятидневке и в конце месяца.