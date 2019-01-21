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ОАО "РЖД" обвинило алтайское отделение ЛДПР в неправильной трактовке информации о том, что поезда по маршруту "Камень-на-Оби – Карасук" были сохранены после депутатского запроса данной партии. Эта информация, по данным пресс-службы железнодорожников, не соответствует действительности.

Ранее пресс-служба реготделения ЛДПР распространила информацию о том, что после вмешательства депутата Евгении Боровиковой РЖД сохранит направление движения поезда "Камень-на-Оби — Карасук", которое из-за убыточности планировали отменить с 1 января 2019 года.

"Решение о сохранении данного маршрута было принято еще до обращения ЛДПР в ноябре прошлого года на встрече начальника Западно-Сибирской железной дороги Александра Грицая и генерального директора АО "ФПК" Петра Иванова", — сообщили ИА "Амител" железнодорожники.

Ситуацию прокомментировала депутат ЛДПР в АКЗС Евгения Боровикова, которая призвала в будущем РЖД правильно отвечать на запросы партии.

"В конце декабря я получила ответ на свое обращение от и.о. начальника службы Западно-Сибирской региональной службы развития пассажирских сообщений и предоставления доступа к инфраструктуре Алексея Булгакова. В его письме нет ни слова о плодотворной встрече этих двух начальников в ноябре. Текст ответа составлен таким образом, что у меня и моих помощников не возникло сомнений в правильности трактовки. Просьба к РЖД впредь отвечать недвусмысленно. В любом случае, хорошо, что направление сохранили – для людей эта новость самая главная", — заявила Евгения Боровикова.

Сообщение "Камень-на-Оби — Карасук" должны были закрыть как неприбыльное: в 2018 году убытки составили 45-50 млн рублей. Однако людям этот маршрут был необходим, другого общественного транспорта там нет