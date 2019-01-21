Заявление Ющенко о любви россиян к рабству прокомментировали в Госдуме

Глава Комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов в своем Facebook ответил бывшему президенту Украины Виктору Ющенко, заявившему, что россиянам нравится быть рабами.
Ющенко в интервью телеканалу "112 Украина" рассказал о любви россиян к рабству: "Такова их натура как народа". Он сослался на слова писателя Алексея Толстого о том, что существуют "две Руси", одной из которых — Киевская Русь — характерны черты Европы, а вторая - Русь тайги.
Никонов ответил Ющенко четверостишием из стихотворения поэта Федора Тютчева.
"Как перед ней не гнитесь, господа, Вам не снискать признанья от Европы: В ее глазах вы будете всегда Не слуги просвещенья, а холопы", — написал депутат, добавив, что классик прозорливо рассказал о таких персонажах как Ющенко.
Также он усомнился, не перепутал ли чего-то бывший президент Украины.
"Россия — одна из двух стран мира, имеющая больше 500 лет суверенного существования. За это время освободила и Украину от рабства. Победила и поляков, и шведов, и Наполеона, и Гитлера, и рабских прихвостней нацистов", — отметил Никонов.
Он отметил, что Россия — "самостоятельный центр силы", он сравнил ее с Украиной, которая "уже ушла под внешнее управление".
Комментарии
отборное рогульское г на вентиляторе от облезлой фашистской сволочи
Ющенко в интервью телеканалу "112 Украина" рассказал о любви россиян к рабству: "Такова их натура как народа".Да так и есть и с этим блин не поспоришь (рост цен и тарифов на всё,нищенские-позорные зарплаты и пенсии типа обглоданная кость) а народ молчит!!!!.На улицы всем выходить надо и сметать эту антинародную власть,во Франции на митинги выходит по 80.000-100.000 человек и результат есть также и в других странах ЕС не говоря уже о США да там именно люди боряться за свои права а у нас точно блин РАБЫ.Для тех кто захочет тут тявкнуть из за угла типа не нравится убирайся отсюда,уберусь не задумываясь если появится такая СЧАСТЛИВАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ.Хотя здоровье и практически жизнь я отдал именно этой стране ТАК ПОЧЕМУ ОНА НЕ ХОЧЕТ ОБЕСПЕЧИТЬ МНЕ ДОСТОЙНУЮ СТАРОСТЬ А НЕ ВЫЖИВАНИЯ НА СКЛОНЕ ЛЕТ?????.
Не вы ли касками по брусчатке в Москве , в поддержку Ельцина стучали ? Вас , шахтёров , там много было , на той тусовке . Ну что настучали - то и получите .