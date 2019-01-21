Заявление Ющенко о любви россиян к рабству прокомментировали в Госдуме

Глава Комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов в своем Facebook ответил бывшему президенту Украины Виктору Ющенко, заявившему, что россиянам нравится быть рабами.

Ющенко в интервью телеканалу "112 Украина" рассказал о любви россиян к рабству: "Такова их натура как народа". Он сослался на слова писателя Алексея Толстого о том, что существуют "две Руси", одной из которых — Киевская Русь — характерны черты Европы, а вторая - Русь тайги.

Никонов ответил Ющенко четверостишием из стихотворения поэта Федора Тютчева.

"Как перед ней не гнитесь, господа, Вам не снискать признанья от Европы: В ее глазах вы будете всегда Не слуги просвещенья, а холопы", — написал депутат, добавив, что классик прозорливо рассказал о таких персонажах как Ющенко.

Также он усомнился, не перепутал ли чего-то бывший президент Украины.

"Россия — одна из двух стран мира, имеющая больше 500 лет суверенного существования. За это время освободила и Украину от рабства. Победила и поляков, и шведов, и Наполеона, и Гитлера, и рабских прихвостней нацистов", — отметил Никонов.

Он отметил, что Россия — "самостоятельный центр силы", он сравнил ее с Украиной, которая "уже ушла под внешнее управление".